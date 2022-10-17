Бишкек, 17 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Азиатский банк развития намерен выделить правительству Киргизии $20 млн (1,26 млрд рублей) в виде кредита и еще столько же в качестве гранта на реформу системы образования. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по международным делам.

Adb.org Штаб-квартира Азиатского банка развития

По словам министра образования Уланбека Мамбетакунова, часть этих денег планируется направить на внедрение системы 12-летнего школьного образования.

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Часть депутатов выразили неуверенность в том, что образовательные учреждения готовы к столь радикальным изменениям.

Другие парламентарии выступили против введения 12-летнего образования в школах и призвали коллег отклонить этот проект соглашения о финансовой помощи.

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