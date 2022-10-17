Ярославль, 17 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославской области частичная мобилизация выполнена на 98%. Об этом сообщили в региональном мобилизационном штабе.

телеграм-канал Михаила Евраева Мобилизованные

Всего в области было выдано более пяти тысяч повесток. Часть мобилизованных сейчас находится в центре военной подготовки. С ними встретился губернатор области Михаил Евраев.

«Поговорил с ребятами, попросил не замалчивать то, что их беспокоит. Специально проводим анкетирование, чтобы быстро снять волнующие людей вопросы. Уже есть просьбы помочь с устройством детей в садик, оказанием медицинской помощи пожилым родителям. Решаем эти вопросы. Нам важно, чтобы наши военные знали, что их близкие под защитой», — написал Евраев в своём телеграм-канале.

Сроков завершения мобилизации в штабе пока не назвали.