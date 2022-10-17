Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга за три недели рассмотрели 800 обращений граждан, связанных с частичной мобилизацией, сообщили 17 октября в пресс-службе городского парламента. Эта работа ведётся практически в ежедневном порядке.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«За три недели были решены 800 обращений. Это оформление документов, долговые обязательства, вопросы к нотариусам, заключение браков. Все бойцы получили необходимые разъяснения и помощь. Очень большая работа проделана», — отметил председатель комиссии Заксобрания по вопросам законности и правопорядка Константин Чебыкин («Единая Россия»).

Он поблагодарил депутатов, сотрудников аппарата, представителей комитетов Заксобрания за сплоченную работу по вопросам мобилизации.

Ранее сообщалось, что при содействии депутатов в Мобилизационном центре в Выборгском районе Ленинградской области, где проходят подготовку мобилизованные петербуржцы, был организован прием нотариусов, судебных приставов, специалистов по социальному обеспечению и юристов аппарата Заксобрания. А ЗАГС Курортного района Санкт-Петербурга зарегистрировал вне очереди сразу 48 браков мобилизованных и их невест.

Напомним, 14 октября сообщалось, что после рассмотрения Штабом по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Санкт-Петербурга поступивших от граждан жалоб домой вернулись 37 ранее мобилизованных петербуржцев. В последние дни их число еще увеличилось.

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