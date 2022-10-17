Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Санкт-Петербург за девять месяцев посетил 6,4 млн туристов, это в разы больше, чем за весь 2021 год, сообщил 17 октября вице-губернатор региона Борис Пиотровский.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Санкт-Петербург

По его словам, определены наиболее частые причины посетить Северную столицу в осенне-зимнем сезоне. Это культурно-познавательный туризм — посещение музеев, общение с друзьями, деловой, событийный и медицинский туризм.

«В топ достопримечательной этой осени вошли Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Кунсткамера, а также объекты новой туристской географии — Севкабель порт, Новая Голландия, Лахта-центр и парк Остров фортов в Кронштадте», — подытожил Борис Пиотровский.

Напомним, Ростуризм поддержал проект по созданию и реконструкции 1677 номеров в гостиницах Санкт-Петербурга.