Симферополь, , 15:42 — REGNUM Максимальную бдительность и осмотрительность, в том числе в социальных сетях, призвал проявлять граждан России председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он написал 17 октября в телеграм-канале.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«Киев активизировал удары по Белгороду. Но это не единственная его цель. А потому нам следует проявлять максимальную бдительность и осмотрительность. Сейчас она в значительной степени выражается в соблюдении режима самоконтроля за своим поведением в социальных сетях», — написал Константинов.

«Заметьте, как после первого дня наших ударов по Киеву и другим оккупированным режимом Зеленского городам, из интернета исчезли видео последствий наших попаданий. У нас же — чуть ли не корректируют наведение на цель в прямом эфире», — обратил внимание спикер Госсовета.

Он подчеркнул, что речь идёт о жизни и здоровье людей, сохранности инфраструктурных объектов, и необходимо самостоятельно регулировать собственную «свободу слова», которая может оказаться смертоносной.

По словам Константинова, сегодня новый уровень борьбы потребует большей сплочённости, чем ранее.

«Без этого мы не приблизим победу, не положим конец террористическому режиму в Киеве. А это — необходимое условие, чтобы гарантировать безопасность своей страны, своих граждан, чтобы сосредоточить все ресурсы на созидательную работу», — написал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма, Севастополя, других российских регионов неоднократно обращались к жителям с просьбой не снимать работу ПВО либо последствия ударов ВСУ.