Уфа, 17 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Более 70 направлений и проектов намерено реализовывать руководство Башкирии совместно с Белоруссией. Об этом 17 октября сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики БашкирииРустам Муратов на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Он сообщил, что в Башкирии был подготовлен перечень новых совместных проектов, планируемых к реализации: в плане мероприятий двустороннего взаимодействия — более 70 направлений и проектов.

По словам чиновника, планируется расширять сотрудничество в сфере строительства, проектирования и изготовления автозаправочных станций, поставок в Белоруссию продуктов из Башкирии.

Отмечается, что в Башкирии планируют развивать сеть магазинов товаров из Белоруссии.

По словам чиновника, с белорусскими партнёрами было заключено соглашение на экспорт из Башкирии в 2023 году четырех тысяч тонн бесшовных труб.

«Сотрудничество с Беларуссией — важное направление нашей работы. Напомню, что в конце 2021 года на встрече с президентом БелоруссииАлександром Григорьевичем Лукашенко обсуждалась задача наращивания нашего товарооборота до одного млрд долларов. Нужно вместе идти к этой цели», — напомнил глава Башкирии Радий Хабиров.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии реализуют совместный проект с Белоруссией в сфере промышленной кооперации — строительство завода по выпуску сельхозтехники и коммунального оборудования.