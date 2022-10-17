Бухарест, , 15:41 — REGNUM Железнодорожные и автомобильные перевозчики Румынии официально обратились к кабинету министров и парламенту страны с требованием на законодательном уровне снизить цены и тарифы на энергоносители. Об этом 17 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы становимся свидетелями парадоксальной ситуации, при которой в условиях увеличения добычи нефти, а также роста объемов импорта газа и электричества, цены на соответствующие носители неуклонно растут, — резюмировали авторы обращения. — Нельзя допустить, чтобы представляемые нами структуры окончательно обанкротились, поскольку от этого пострадает румынское государство в целом».

В том случае, если адресаты послания не прислушаются к соответствующему требованию, транспортники грозят общенациональной забастовкой.

Напомним, за последние полгода цена на бензин, газ и дизельное топливо в Румынии увеличилась на 100%. Сложившаяся ситуация привела к закрытию более 400 автотранспортных компаний и увольнению 5 тыс. их сотрудников. Из-за отсутствия стабильного финансирования на железнодорожных магистралях отменены около 200 регулярных пассажирских и грузовых рейсов.