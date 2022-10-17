Джакарта, , 15:40 — REGNUM Индонезия примет у себя межправительственное совещание высокого уровня Азиатско-Тихоокеанского региона по проблемам инвалидов 19–21 октября 2022 года, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Программа организована в рамках Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

Министр социальных дел Индонезии Три Рисмахарини заявила, что благодаря мероприятию Индонезия поделится опытом работы с инвалидами. В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает около 700 млн людей с ограниченными возможностями, права которых не соблюдаются в равной степени.

«Мы надеемся, что сможем быть хорошими хозяевами и сможем сделать наших братьев и сестер, людей с ограниченными возможностями, равными, тем самым устранив дискриминационные взгляды и поведение по отношению к ним», — заявила Три Рисмахарани в Джакарте.

Индонезия добилась различных прорывов в поддержке и облегчении мобильности людей с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские политические партии сотрудничают с Коммунистической партией Китая.

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