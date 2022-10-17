Москва, 17 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный намечен на 23 октября. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

«Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов проверил готовность системы управления для ракеты-носителя «Союз-2.1б» на новом виде топлива — нафтиле. Пуск на новой топливной паре запланирован на 23 октября по местному времени с космодрома Восточный», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава Роскосомса посетил цеха по производству радиоэлектронной аппаратуры для ракет семейства «Союз-2» на Научно-производственном объединении автоматики имени академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что запуск индийской ракеты-носителя LVM3 со спутниками британской компании OneWeb запланирован на 23 октября 2022 года.