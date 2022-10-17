Москва, , 15:44 — REGNUM Весной 2023 года первый полёт должен совершить самолёт SSJ New — импортозамещённая версия Sukhoi Superjet. Об этом вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил 17 октября на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Sukhoi Superjet 100 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что для сертификационных испытаний изготавливают два лётных и один ресурсный самолёт. Первый полёт запланирован будущей весной.

Первый опытный образец другого лайнера, МС-21 с российским двигателем ПД-14, уже совершил более 100 успешных полетов. Испытательную программу он проходит в Жуковском.

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