Кострома, 17 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил создать рабочую группу, которая должна выяснить, почему администрация Костромы «не работает» в части подготовки дорог к осенне-зимнему периоду. Распоряжение прозвучало на еженедельном совещании в администрации региона, состоявшемся 17 октября.

Знак вопроса

«Контрольная работа департамента и организационная работа администрации Костромы по содержанию и подготовке дорог к эксплуатации в зимний период проводится неудовлетворительно. Замечаний и нарушений очень много. Проблем с финансированием данного направления нет. С материалами проблем нет. Только и работы от городской администрации нет. Задача — выявить причины и ответственных лиц и через неделю доложить, в чем проблемы у города Костромы», — сказал Ситников.

Главные претензии заключатся в том, что перед началом зимы на дорогах Костромы не залили битумом трещины и края восстановленного асфальта после коммунальных раскопок. За счет осадков, воздействия реагентов и перепада температур это спровоцирует быстрый износ асфальта.

Известно, что в ревизионную комиссию войдут представители департамента финансового контроля, контрольного управления, департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. Отметим, что ранее губернатор поручил проверить работу городского управления пассажирского транспорта. Инспекция выявила, что служащие недостаточно часто проверяют перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты.