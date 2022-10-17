В Ярославле «Спецавтохозяйство» хотят вывести из процедуры банкротства
Ярославль, 17 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Власти Ярославля надеются вывести из процедуры банкротства МУП «Городское спецавтохозяйство». Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Крупнейший кредитор «Спецавтохозяйства» — также муниципальное АО «Центр», которое выдавало займ на покупку техники. Сейчас принято решение о заключении мирового соглашения.
Сейчас «Городское спецавтохозяйство» не занимается уборкой города, а сдаёт технику в аренду ещё одному муниципальному предприятию — «Горзеленхозстрою».
Депутаты профильной комиссии одобрили сделку между «Городским спецавтохозяйтсвом» и «Центром», ранее аналогичное решение приняла и мэрия. 25 октября состоится очередное заседание арбитражного суда, где планируется утвердить мировое соглашение для прекращения процедуры банкротства.