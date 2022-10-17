Ярославль, 17 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Власти Ярославля надеются вывести из процедуры банкротства МУП «Городское спецавтохозяйство». Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Техника МУП Спецавтохозяйство

Крупнейший кредитор «Спецавтохозяйства» — также муниципальное АО «Центр», которое выдавало займ на покупку техники. Сейчас принято решение о заключении мирового соглашения.

«Общая сумма задолженности у нас составляет порядка 64 миллионов 155 тысяч рублей. В качестве отступного планируется передача 76 единиц транспортных средств и 12 единиц оборудования. Коллеги, это всё делается для того, чтобы увести наше предприятие от процедуры банкротства. На сегодняшний день данным мировым соглашением будет прекращена данная процедура», — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Сейчас «Городское спецавтохозяйство» не занимается уборкой города, а сдаёт технику в аренду ещё одному муниципальному предприятию — «Горзеленхозстрою».

«Та техника, которая действительно перейдёт в АО и была задействована в уборке города Ярославля — она также будет задействована в уборке города, но уже в том объёме, в котором необходимо. В связи с тем, что в прошлом году, да и в этом тоже, наше предприятие «Горзеленхозстрой» приобрело достаточное количество техники для зимнего и летнего содержания», — рассказал Ярослав Овчаров.

Депутаты профильной комиссии одобрили сделку между «Городским спецавтохозяйтсвом» и «Центром», ранее аналогичное решение приняла и мэрия. 25 октября состоится очередное заседание арбитражного суда, где планируется утвердить мировое соглашение для прекращения процедуры банкротства.