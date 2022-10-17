Тбилиси, 17 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В министерстве финансов Грузии пока не видят необходимости вводить визы для граждан России. Об этом 17 октября заявил журналистам глава минфина Лаша Хуцишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Грузия

Он прокомментировал заявление президента республики Саломе Зурабишвили, о том, что безвизовый режим с РФ может быть пересмотрен. По мнению Хуцишвили, на границе предпринимают меры, чтобы обеспечить безопасность при увеличении потока въезжающих в страну.

«Существующие механизмы контроля полностью отвечают вызовам, которые стоят перед страной. Если наступит такой момент, что они не смогут обеспечить безопасность, об этом можно будет говорить», — сказал министр.

Напомним, граждане России могут проживать в Грузии без визы в течение года. Оппозиционные партии с лета пытаются добиться введения виз. Пока правящая партия «Грузинская мечта» ужесточила пропускной режим для ряда западных и других стран, но не для тех, что ранее входили в СССР.