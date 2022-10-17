Саратов, , 15:41 — REGNUM Организацию питания детей в школах и детских садах в городе Саратове проверили сотрудники прокуратуры и управления Роспотребнадзора. О выявленных нарушениях 17 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Школьная столовая ИА REGNUM ©

В рамках проверки сотрудники надзорных ведомств особое внимание обращали на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при хранении продуктов питания, приготовлении пищи, наличие документов, подтверждающих их безопасность и качество.

Проверкой выявлены нарушения условий хранения продуктов, а также факты уменьшения веса блюд, недочеты при отборе и хранении суточных проб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в рабочем поселке Базарный Карабулак Саратовской области заведующий хозяйством общеобразовательного учреждения, действуя по предварительному сговору с тремя поварами этой же школы, взяли со склада продукты, предназначенные для организации питания учащихся, в том числе в рамках реализации областной программы «Школьное молоко».

Читайте также: В саратовской школе завхоза и поваров подозревают в присвоении продуктов