Кишинёв, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поддерживает разгром палаток протестующих в Кишинёве сотрудниками полиции. Об этом она 17 октября сообщила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

«Право протестовать, однако, не означает право подвергать опасности жизнь и здоровье других — либо прибегая к запрещенным материалам (к примеру, пиротехнике), либо бесконечно блокируя дороги, по которым люди ездят на работу или в школу или машины скорой помощи, которым нужно срочно доставить людей в больницу», — написала Гаврилица.

Она добавила, что государственные институты и дальше будут вмешиваться в проведение акций, добиваясь, чтобы они проходили в рамках закона не приводили к нестабильности.

«А те, кто хочет превратить законную форму осуществления основного права в дестабилизирующую акцию, будут наказаны в строгом соответствии с законом», — заявила премьер-министр.

Напомним, в полиции Кишинёва объяснили разгром палаточного городка протестующих 16 октября «нарушениями правил». Кроме того, в ведомстве заявили, что заподозрили активистов в планах спровоцировать эскалацию обстановки.

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