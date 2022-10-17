Донецк, , 15:35 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима подвергли обстрелу населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 15:15 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, использовав с начала суток 129 снарядов, десять мин и шесть снарядов «Град».