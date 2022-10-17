Москва, , 15:33 — REGNUM Умные враги России очень чутко понимают настоящие проблемы, которые имеют вместо внутри российского государства, а потому видят потенциал краха российской власти, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Политолог отметил, что, безусловно, не вся молодежь побежала в Казахстан от мобилизации или в другие страны и не залегла на дно, но существенная часть ее это сделала. Отвечая на вопрос, почему он обратился к статье очень респектабельного издания Foreign Affairs от 27 сентября. Безусловно, статья заточена на дискредитацию «путинского режима» и вообще России, отметил Кургинян, но в данном случае важно то, что в ней говорится определенная правда, которую надо изъять из этой системы дискредитации, признать и осмыслить.

Кургинян отметил, что все это говорит враг России и русского народа, но это говорит очень умный враг. И это не вопли по поводу того, как все мерзко и как Россия уже погибла. Это удар в десятку, потому что десятка является создание «атомизированного уступчивого твердо политического и не подрывающего действия Кремля общества». И именно это общество было создано в эпоху постсоветского регресса.

«Считалось что оно замечательно с той точки зрения, что оно там поддержит, оно не будет возбухать, будет правильные поведение электората… Все правильно, кроме одного — это общество как такая вялая спотыкающееся кобыла не может сбросить седока, но она и скакать не может эта кобыла! Можно ослабить общество так и народ, чтобы он не возбухал, но тогда он не может нести крест государственности», — заявил Кургинян.

По его словам, элите казалось, что что опасность кроется только в том, что народ взбухнет, а что касается «Креста государственности», все думали, что Запад не будет ставить его под сомнение, а если и будет, то с этим справится небольшая профессиональная армия. Но все это оказалось огромной ошибкой и заблуждением, которые надо признать.

Кроме того, он отметил, что действительно мобилизация в России — это конец старого договора Путина с народом, но возможен и нужен новый договор на новых основаниях, который позволит стране выстоять.