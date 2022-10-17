Луганск, , 15:32 — REGNUM В Луганске впервые под флагом России прошла торжественная церемония посвящения в кадеты. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве ЛНР 17 октября.

Кадеты Donland.ru

Торжественное обещание кадета произнесли 43 воспитанника. Семерым кадетам вручены нагрудные знаки «Кадетская слава» 3-й степени, ещё семерым присвоены специальные кадетские звания вице-ефрейтор и вице-сержант.

Затем обучающиеся исполнили гимн Луганского кадетского корпуса и прошли торжественным маршем по плацу. Ребят поздравили представители министерства образования и науки ЛНР.