Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» на новом виде топлива — нафтиле — запланирован 23 октября на космодроме «Восточный». Об этом сообщает 17 октября пресс-служба НПО автоматики в Екатеринбурге.

.02.2021 Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» Mil.ru

Во время визита на предприятие глава Роскосмоса Юрий Борисов проверил готовность системы управления для ракеты на новом топливе. Он посетил производственные цеха, где создаётся радиоэлектронная аппаратура для ракет-носителей, вместе с и. о. первого заместителя губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым.

«Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра показал процесс изготовления приборов, а также рассказал, какие изменения внесены в систему управления под новый вид топлива», — говорится в сообщении.

После необходимой доработки и отработки инженеры подтвердили обеспечение точности выведения, качества и надёжности носителя. Затем были проведены все необходимые работы по внедрению результатов на космодроме «Восточный».

Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Вредные выбросы при использовании этого вида топлива сокращаются, а выводимая на орбиту полезная нагрузка увеличивается. Прежде им заправляли третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б», теперь будут заправлять все ступени.

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