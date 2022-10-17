Москва, , 15:31 — REGNUM Министр финансов России Антон Силуанов планирует обсудить проект федерального бюджета на 2023–2025 годы на встречах со всеми фракциями Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Госдума и экономика © ИА REGNUM

«Мы будем перед первым чтением встречаться с фракциями Государственной думы, также докладывать нашу позицию. Надеюсь, что Государственная дума, рассмотрев бюджет, поддержит основные направления, которые в нем заложены», — сказал министр журналистам по итогам заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия») рассказал, что на проект бюджета на трехлетку уже поступили отзывы из 20 регионов России.

«Мы все их разместим в прямом доступе. Можно будет полностью посмотреть все предложения науки, заключения регионов, комитетов. Это все станет основой для подготовки сводного заключения, которое будет готовить комитет по бюджету», — сказал депутат.

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