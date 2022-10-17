Силуанов обсудит проект бюджета России на встречах с фракциями Госдумы
Москва, 17 октября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов планирует обсудить проект федерального бюджета на 2023–2025 годы на встречах со всеми фракциями Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.
«Мы будем перед первым чтением встречаться с фракциями Государственной думы, также докладывать нашу позицию. Надеюсь, что Государственная дума, рассмотрев бюджет, поддержит основные направления, которые в нем заложены», — сказал министр журналистам по итогам заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия») рассказал, что на проект бюджета на трехлетку уже поступили отзывы из 20 регионов России.
«Мы все их разместим в прямом доступе. Можно будет полностью посмотреть все предложения науки, заключения регионов, комитетов. Это все станет основой для подготовки сводного заключения, которое будет готовить комитет по бюджету», — сказал депутат.