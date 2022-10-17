Владикавказ, 17 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Северной Осетии приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Глава республики Сергей Меняйло подписал указ, согласно которому правительство обеспечит в приоритетном порядке предоставление мест в детских садах их детям, предоставит бесплатное питание школьникам и организует другие меры поддержки.

Http://gradkostroma.ru Детский сад

Так, во внеочередном порядке дети от полутора лет будут приниматься в детские сады, при этом от платы за содержание детей родители будут освобождены. Школьники с первого по 11-й класс будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием, студенты — одноразовым. В первоочередном порядке будут зачисляться в группы продленного дня учащиеся из числа детей мобилизованных.

В случае необходимости перевода ребенка в школу поближе к месту жительства такая услуга будет оказываться также в первоочередном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Северной Осетии также принял решение о выплате по 30 тыс. рублей семьям мобилизованных граждан.