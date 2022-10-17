Киев, , 15:28 — REGNUM Методичные удары вооруженных сил России по Киеву — подготовка наступления в этом районе, написал 17 октября в своем телеграм-канале военкор Владлен Татарский.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

«По крайней мере, хочется так думать», — добавил он.

Ранее 17 октября местные СМИ сообщили о ракетных ударах и работе дронов по ряду объектов в Киеве и других городах, в том числе по центральному офису энергетической госкомпании.

В Минобороны России подтвердили нанесение ударов по энергетическим объектам и заявили о поражении всех назначенных целей.

Читайте развитие сюжета: Власти Хмельницкой и Винницкой областей сообщили о взрывах