Эр-Рияд, , 15:27 — REGNUM Реализация концепции цифрового рубля позволит обезопасить сделки от коррупции и хищений, сделать их максимально прозрачными и безопасными, а также защитить внешнеторговые сделки от воздействия третьих лиц. Такое мнение на встрече в Эр-Рияде с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом высказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

Рубль Akket.com

Он выразил уверенность, что эффективно противостоять высоким рискам коррупционного характера и новым способам отмывания денег, которое в мире создаёт стремительное развитие информационных технологий, «возможно, лишь внедряя современные IT-решения».

«В настоящее время в России началось тестирование национальной цифровой валюты Центрального банка. Считаю, что внедрение цифрового рубля во взаимные, в том числе внешнеторговые расчёты позволит сделать их максимально прозрачными, а главное безопасными от криминального влияния и воздействия третьих лиц», — заявил российский генпрокурор.

Краснов также добавил, что в рамках его визита в Саудовскую Аравию организованы лекции представителей Генеральной прокуратуры России для коллег из Саудовской Аравии, в том числе на эту тему.

Читайте также: Моисеев: в Минфине РФ с нетерпением ждут запуска цифрового рубля

«Уверен, она найдёт положительный отклик, а наш опыт будет востребован», — заключил генпрокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин России считает введение цифрового рубля ключевым новшеством и с нетерпением ждет его запуска. Он пояснил, что ведомство хочет начать использовать цифровой рубль в части программирования денег, направленных на те или иные бюджетные нужды.

Ранее по теме: Путин призвал участников СВМДА использовать в расчётах нацвалюты