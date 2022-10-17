Ереван, , 15:26 — REGNUM Президент Армении Ваагн Хачатурян снял с поста командующего авиацией Вооруженных сил республики Гагика Асланяна и назначил на данную должность Ованеса Варданяна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«На основании предложения премьер-министра [Никола Пашиняна], освободить Гагика Асланяна от занимаемой должности начальника управления авиации вооружённых сил Армении и назначить на эту должность Ованеса Варданяна», — говорится в обнародованном указе президента.

Асланян занимал пост командующего авиацией в Армении с 2019 года.

Напомним, в начале 2021 года в Армении также сняли с постов начальника управления ракетных войск и артиллерии Армена Арутюняна, замначальника Генштаба Андраника Макаряна и ряд других должностных лиц.