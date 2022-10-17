Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Мобилизованные горожанин только что переживший операцию, IT-специалист и тяжелобольной петербуржец смогли вернуться домой после жалобы губернатору Санкт-Петербурга, сообщил 17 октября глава города Александр Беглов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, к нему поступило несколько обращений от родственников и близких мобилизованных, которые пожаловались, что те не подпадают под критерии мобилизации, объявленные федеральными властями.

Так, после посещения военкомата были отправлены в воинские части мужчина, которому недавно была сделана операция с установкой имплантата, и у него до сих пор действуют медицинские ограничения, а также аспирант одного из петербургских вузов, который, помимо этого, является высококвалифицированным IT-специалистом в крупной отечественной компании. Также призвали служить мужчину, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний и вдобавок к этому есть бронь на работе.

«По всем случаям провели работу. Разобрались. Мобилизованные с нарушением вернулись домой», — сказал Беглов, уточнив, что обо всех спорных случаях при частичной мобилизации необходимо сразу же сообщать на его официальную страницу «ВКонтакте».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 октября губернатор своим распоряжением освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко.

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