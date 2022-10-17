Уфа, , 15:25 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение контролировать работу некоммерческих организаций (НКО) в Башкирии, которые получают региональные гранты. Об этом 17 октября он сообщил на совещании в правительстве региона в центре управления республикой.

Радий Хабиров Официальный сайт главы Республики Башкортостан

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«У нас традиционно социальное предпринимательство на хороших позициях было. Это очень важное направление, меня самого впечатлили цифры, которые мы даем по линии бюджета республики — 261 млн рублей. Это большие деньги и мы должны понимать, куда они идут. У нас сейчас в приоритете — патриотизм. Не надо кормить тех, кто не со страной. Есть там разные деятели, обратите на это внимание и сделайте аудит того, что происходит», — поручил Хабиров руководителю администрации главы республики Максиму Забелину.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой, через фонд президентских грантов сумма выделяемых средств в 2021 году составила свыше 121 млн рублей, в 2022 году общий объем грантовой поддержки некоммерческих организаций превысил 204 млн рублей.

«Через фонд содействия гражданскому обществу Башкирии объем грантовой поддержки для некоммерческих организаций в 2021 году составил более 245 млн рублей, а в этом году общий объем грантовой поддержки для НКО еще увеличился и составляет 261 млн рублей», — сообщила Иванова.