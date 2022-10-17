Торжок, Тверская область, , 15:22 — REGNUM Пожилая женщина погибла из-за нападения цепной собаки в Торжке Тверской области, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело женщины 1941 года рождения со следами нападения животного было обнаружено вечером 16 октября.

По предварительным данным, в воскресенье пожилая женщина находилась на дворовой территории дома, где на цепи содержалась собака, принадлежащая другой жительнице. В какой-то момент собака напала на пенсионерку, от травм женщина скончалась.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение экспертиз, в том числе судебно-медицинской.