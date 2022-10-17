Киев, , 15:21 — REGNUM Попадание дрона по жилому дому в Киеве, которое привело к жертвам, представители хунты «могут смело записать на свой счет», к этому привели их собственные рекомендации жителям, отметил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

Ранее местные СМИ сообщили об ударах дронов по ряду объектов в Киеве и других городах, в том числе по центральному офису энергетической госкомпании. При этом некоторые представители киевского режима советуют гражданам пытаться сбивать БПЛА из стрелкового оружия. По сообщениям местным СМИ, из-за падения дрона на жилой дом погибли четыре человека.

«Беря в руки двустволку, подумайте 30 раз, не упадет ли до 50 кг взрывчатки на ваш дом, если вы вдруг случайно отстрелите дрону крыло. А ведь именно так и произошло в Киеве. Кто-то своей стрелкотней над жилыми кварталами просто сбили дрон с курса. Направлять его на гражданский дом не было абсолютно никакого смысла», — написал Коц.