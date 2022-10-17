Чебоксары, 17 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В столице Чувашии подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В целом к 17 октября освоено 66%, в том числе готовность реконструируемой улицы Гражданская оценивается в 77%. На сэкономленные по результатам торгов средства дополнительно ремонтируются четыре дорожных объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар по итогам общегородского совещания при главе администрации чувашской столицы Денисе Спирине.

https://gcheb.cap.ru/ Планёрка в администрации Чебоксар

О ходе строительства, реконструкции дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» рассказал директор МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Павел Чернышов. По его словам, в настоящее время кассовое исполнение по контрактам составляет 779,3 млн рублей, или 66% от плана.

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Ключевым городским дорожно-транспортным объектом остаётся улица Гражданская, где продолжается масштабная реконструкция. Работы ведутся одновременно на основной дороге и в районе бывшего кольца. На 17 октября готовность оценивается на уровне 77%: на объекте выполняются земляные работы, идёт переустройство инженерных коммуникаций и укладка дорожной одежды.

В мэрии отмечают, что в октябре подписано дополнительное соглашение между заказчиком и подрядчиком по второму положительному заключению государственной экспертизы: речь идёт об увеличении расходов на реконструкцию Гражданской на 110 млн рублей — таким образом, общая стоимость составит 1,095 млрд рублей.

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По замечаниям госэкспертизы корректируется проект строительства дороги по улице 1-я Южная, который предполагает продолжение магистрали протяженностью 0,2 км до улице Зорге с тротуаром и сетью наружного освещения для полноценной связки данных дорог, обеспечением комфортного и безопасного движения пешеходов. Предварительная стоимость объекта составляет 70 млн рублей, к работам планируется приступить в 2023 году.

На капитальный ремонт и ремонт 17 участков дорог общей протяженностью 10,1 км в 2022 году направлено 420,7 млн рублей. Заключены контракты на 11 объектов на общую сумму 126,8 млн рублей, из них пять проектов реализуются с 2021 года на сумму 32,6 млн рублей, остальные шесть объектов — новые, их завершили в 2022 году.

На капитальный ремонт двух дорожных объектов в 2022 году направляется 215,7 млн рублей. Завершён капремонт на Авторемонтном проезде (от кольца Гладкова до Базового проезда). Идёт капитальный ремонт участка Марпосадского шоссе (от кольца остановки «Энергозапчасть» до кольца «Керек»): в мэрии напоминают, что работы выполняются ПАО «Дорисс», срок завершения по контракту — до 15 сентября 2022 года. В администрации сообщают, что в настоящее время завершено асфальтирование проезжей и пешеходной частей, уширение дорог, ведется устройство технического тротуара из плит и благоустройство. Не выполнено переустройство водопроводной сети на перекрестке с Хозяйственным проездом, устройство барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, озеленение.

«За срыв сроков исполнения работ подрядчику будут предъявлены штрафные санкции», — подчёркивают в администрации Чебоксар.

Дополнительно на сэкономленные по результатам торгов средства с подрядчиком ООО «Элиста» заключены контракты в размере 78,2 млн рублей на ремонт четырёх дорожных объектов: улиц 500-летия Чебоксар, Юрьева, Коммунальная Слобода и Пржевальского общей протяженностью 2,1 км. В настоящее время все работы выполнены. Ведется приемка работ и устранение замечаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в зимний режим несения службы дорожно-эксплуатационные подразделения предприятия перешли с 15 октября. По расчётам, 2022 году будет очищено от снега 4,5 млн кв. метров дорог, тротуаров и мостов. Непосредственно в снегоуборке задействуют более 80 единиц коммунальной спецтехники.