Москва, , 15:18 — REGNUM Советский гандболист, олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР Юрий Климов умер в возрасте 82 лет. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

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«На 83-м году жизни не стало прославленного отечественного гандболиста и одного из учредителей нашего клуба Юрия Михайловича Климова. ЦСКА выражает соболезнования родным и близким Юрия Михайловича», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что клуб сообщит о дате и времени похорон позднее.

В составе сборной СССР Климов, помимо золота Олимпиады, выиграл серебро чемпионата мира 1978 года. Кроме того, он стал семикратным чемпионом СССР, по разу выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков.

С 1979 года Климов был тренером молодёжной сборной СССР, а 1980–1982 годах работал в основной команде. Также он сборную Ирана, которую в 2006 году привел к бронзовым медалям Азиатских игр.