Москва, 17 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») успокоил всех любителей книг и классической литературы — русской классике ревизия на фоне принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды не грозит.

Книжные полки

«Подготовленный нами законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры. Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ, как явление, а именно пропаганду, то есть — цитата — «распространение информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений под это определение явно не подпадает, констатировал парламентарий.

«Назвать набоковскую «Лолиту» пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в «Войне и мире» пропагандой жестокости», — указал он.

Кроме того, отметил Хинштейн, полученное обращение РКС касается другого законопроекта, «который будет возвращен его авторам без рассмотрения в связи с заключением правового управления Госдумы».

«Так что ни «Тихому Дону», ни «Обломову», ни «Ромео и Джульетте», а тем более героям цикла про Простоквашино — никакие «ревизии» и «пересмотры» не грозят. Классика — вечна!» — заключил Хинштейн.

Российский книжный союз (РКС) обратился к депутату Госдумы Хинштейну с просьбой пояснить, нет ли в произведениях русской классической литературы отрицания семейных ценностей.

В приложенный РКС список входят произведения русских классиков, в том числе из школьной программы. В качестве примеров приведены отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова и других произведений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ также вводит запрет на пропаганду педофилии и смены пола.