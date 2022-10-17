Максим Петров, 17 октября 2022, 17:38 — REGNUM В Москве завершились мобилизационные мероприятия, объявил 17 октября мэр города Сергей Собянин. Военные комиссариаты столицы выполнили задания Министерства обороны РФ по призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Иван Шилов © ИА REGNUM

Военный комиссар Москвы Максим Локтев проинформировал, что с 14:00 17 октября явка по мобилизационным повесткам не требуется. В ближайшее время будут закрыты дополнительные мобилизационные пункты. Военком поблагодарил городские власти за содействие в открытии временных пунктов и открытие горячей линии, где жителям столицы объясняют порядок частичной мобилизации.

«Более того, правительство Москвы организовало помощь и поддержку как самим мобилизованным, так и членам их семей. Это касается как денежных выплат, так и ряда льгот, ну и, конечно, нельзя забывать и о тех комплектах формы и других необходимых вещах, которые получил каждый мобилизованный. Ребята и их семьи чувствуют поддержку, знают, что за ними крепкий и надежный тыл», — приводит слова Локтева агентство «Москва».

Максим Локтев
Максим Локтев
Префектура Западного административного округа города Москвы

Военком рассказал, что москвичи самостоятельно записываются в добровольцы. Всего изъявили желание защищать Родину и пришли в военкоматы несколько сотен человек.

Бывший замглавы Минобороны РФ, депутат Госдумы Андрей Картаполов («Единая Россия») рассказал, что в Москве ряд добровольческих подразделений был создан ещё до объявления частичной мобилизации. Не считая трёх добровольческих полков, по зову сердца пришли в военкоматы сотни москвичей.

«Была и есть хорошо отлаженная, качественная работа военных комиссариатов, структур правительства г. Москвы и мэра Сергея Собянина, который лично контролировал ход призыва. Сотрудники силовых ведомств вместе с городскими службами провели громадную работу по сверке всех данных тех, кто сегодня может и хочет защищать Родину. Всем известны случаи, когда в г. Москве отказывали даже добровольцам — для того, чтобы сберечь здоровье и жизни тех наших патриотов, кто очевидно по показаниям здоровья не сможет помочь нам сегодня защищать нашу страну», — написал Картаполов в личном телеграм-канале.

Андрей Картаполов
Андрей Картаполов
Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, Москва всегда славилась патриотами и защитниками Отечества.

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев обратил внимание, что за официальными словами «мобилизация» и «задачи» стоят реальные люди, которые отправились в военкоматы, потому что их позвала Родина.

«Но вообще, ещё до официальной мобилизации, Москва отправила на фронт три добровольческих батальона. И сейчас добровольцев было очень много. Уже даже когда вроде план закрыли (слово такое казённое, неуместное), мужики продолжали идти. Многие, кого не взяли, уехали добровольцами в подразделения республик или в ЧВК», — написал депутат в личном телеграм-канале.

По его мнению, завершение частичной мобилизации в Москве мало что меняет в сознании людей, поскольку они «мобилизованы ситуацией» — закупают для фронта коптеры и снаряжение, шьют носилки и коптеры и отправляют гуманитарные грузы. Также продолжат работать бесплатные курсы по тактической медицине и тактике боя. Продолжат разгребать и ошибки, «которые при мобилизации налепили».

Андрей Медведев
Андрей Медведев
Московская городская дума

«И самое главное, семьи московских мобилизованных. Их вот надо особенно беречь, им нужна забота. Для мэра, понятно, это приоритет. Потому и центры поддержки семей мобилизованных открыли. Но Родина это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей», — отметил Андрей Медведев.

По его мнению, предстоит долгое противостояние, в котором можно победить только вместе, пройдя трудные испытания.