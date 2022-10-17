17 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Максим Петров, , 17:38 — REGNUM В Москве завершились мобилизационные мероприятия, объявил 17 октября мэр города Сергей Собянин. Военные комиссариаты столицы выполнили задания Министерства обороны РФ по призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Военный комиссар Москвы Максим Локтев проинформировал, что с 14:00 17 октября явка по мобилизационным повесткам не требуется. В ближайшее время будут закрыты дополнительные мобилизационные пункты. Военком поблагодарил городские власти за содействие в открытии временных пунктов и открытие горячей линии, где жителям столицы объясняют порядок частичной мобилизации.

«Более того, правительство Москвы организовало помощь и поддержку как самим мобилизованным, так и членам их семей. Это касается как денежных выплат, так и ряда льгот, ну и, конечно, нельзя забывать и о тех комплектах формы и других необходимых вещах, которые получил каждый мобилизованный. Ребята и их семьи чувствуют поддержку, знают, что за ними крепкий и надежный тыл», — приводит слова Локтева агентство «Москва».

Максим Локтев Префектура Западного административного округа города Москвы

Военком рассказал, что москвичи самостоятельно записываются в добровольцы. Всего изъявили желание защищать Родину и пришли в военкоматы несколько сотен человек.

Бывший замглавы Минобороны РФ, депутат Госдумы Андрей Картаполов («Единая Россия») рассказал, что в Москве ряд добровольческих подразделений был создан ещё до объявления частичной мобилизации. Не считая трёх добровольческих полков, по зову сердца пришли в военкоматы сотни москвичей.

«Была и есть хорошо отлаженная, качественная работа военных комиссариатов, структур правительства г. Москвы и мэра Сергея Собянина, который лично контролировал ход призыва. Сотрудники силовых ведомств вместе с городскими службами провели громадную работу по сверке всех данных тех, кто сегодня может и хочет защищать Родину. Всем известны случаи, когда в г. Москве отказывали даже добровольцам — для того, чтобы сберечь здоровье и жизни тех наших патриотов, кто очевидно по показаниям здоровья не сможет помочь нам сегодня защищать нашу страну», — написал Картаполов в личном телеграм-канале.

Андрей Картаполов Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, Москва всегда славилась патриотами и защитниками Отечества.

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев обратил внимание, что за официальными словами «мобилизация» и «задачи» стоят реальные люди, которые отправились в военкоматы, потому что их позвала Родина.

«Но вообще, ещё до официальной мобилизации, Москва отправила на фронт три добровольческих батальона. И сейчас добровольцев было очень много. Уже даже когда вроде план закрыли (слово такое казённое, неуместное), мужики продолжали идти. Многие, кого не взяли, уехали добровольцами в подразделения республик или в ЧВК», — написал депутат в личном телеграм-канале.

По его мнению, завершение частичной мобилизации в Москве мало что меняет в сознании людей, поскольку они «мобилизованы ситуацией» — закупают для фронта коптеры и снаряжение, шьют носилки и коптеры и отправляют гуманитарные грузы. Также продолжат работать бесплатные курсы по тактической медицине и тактике боя. Продолжат разгребать и ошибки, «которые при мобилизации налепили».

Андрей Медведев Московская городская дума

«И самое главное, семьи московских мобилизованных. Их вот надо особенно беречь, им нужна забота. Для мэра, понятно, это приоритет. Потому и центры поддержки семей мобилизованных открыли. Но Родина это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей», — отметил Андрей Медведев.

По его мнению, предстоит долгое противостояние, в котором можно победить только вместе, пройдя трудные испытания.