Париж, , 15:16 — REGNUM На автосалоне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что «вместе с нашими борющимися соотечественниками мы будем продолжать делать все возможное», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу, чтобы это было решено как можно скорее», — добавил Эммануэль Макрон, отвечая «я знаю» журналисту, который спросил его, ухудшается ли кризис.

Более подробной информации о том, что собирается делать исполнительная власть во Франции, Макрон не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправилась в Люксембург.

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