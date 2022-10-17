Москва, , 15:14 — REGNUM Даже если большая часть стран откажется от использования доллара как основного расчетного и резервного инструмента, говорить о скором закате американской валюты не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал публикацию издания Asia Times, авторы которой убеждены, что доминирование и могущество доллара США идут к концу.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позиции доллара как мировой валюты действительно пошатнулись, — сказал Ковригин. — Принудительный перевод на плату в рублях за российский газ, расширяющееся использование национальных валют в расчетах между странами, не входящими в еврозону, заморозка части российских активов в долларах нанесли американской валюте серьезный удар. Однако я бы не стал говорить о скором закате доллара как мировой валюты, даже если большая часть стран откажется от использования его как основного расчетного и резервного инструмента сейчас».

Как полагает экономист, должны появиться достойные альтернативы, которых пока нет.

«Использование российской, китайской и иных валют несет в себе риски увеличения издержек в мировой экономике. К сожалению, пока они менее ликвидны. Для заката доллара должна произойти серьезная трансформация инфраструктуры мировой экономики. Мы пока этого не наблюдаем. Американские биржи продолжают оставаться самыми развитыми, а многие компании как выпускали, так и выпускают свои еврооблигации в долларах США», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что трансформация мировой валютно-финансовой системы и расширение межгосударственных расчётов в национальных валютах поможет устранить доминирование доллара.

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