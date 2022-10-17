Нальчик, 17 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Автопарк системы здравоохранения Кабардино-Балкарии пополнился 14 новыми автомашинами скорой помощи. Две из машин — реанимобили класса «С», сообщил глава республики Казбек Коков.

Kurganobl.ru Скорая помощь

Он отметил, что новые машины направлены в республиканский детский клинический многопрофильный центр, межрайонную многопрофильную больницу, центральные районные больницы Зольского, Майского, Баксанского, Прохладненского, Терского, Чегемского, Черекского районов и в райбольницу села Заюково. Кроме того, три автомобиля скорой помощи и один реанимобиль переданы центру медицины катастроф.

По словам Кокова, с 2019 года в Кабардино-Балкарии автопарк системы здравоохранения обновился за счет поступления 58 новых автомобилей, оснащенных необходимым оборудованием.