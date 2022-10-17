Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга намерены продлить действующие и принять дополнительные налоговые льготы для обеспечения устойчивого развития городской экономики в условиях санкционного давления. Соответствующий проект постановления одобрен на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили 17 октября в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В частности, на 2023 год предлагается сохранить ставки налога на имущество организаций на уровне 2022 года в размере 1,5%. Налог на имущество физических лиц на 2022–2023 годы сохраняется на уровне в 1,5% по аналогии с налогом на имущество организаций.

Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей предусмотрено продление на 2024 год действия «налоговых каникул» по патентной и упрощенной системам налогообложения. С 2023 года планируется расширить перечень видов деятельности, в отношении которых действуют такие каникулы, на IT-отрасль, сферу образования и здравоохранения, туристскую деятельность и ряд бытовых услуг. Также предлагается сохранить на 2023 год действующий размер потенциально возможного годового дохода.

На два ближайших года сохраняется льгота 50% по налогу в городской бюджет на имущество организаций, которое используется для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.

Постановлением предлагается освободить организации от уплаты налога на имущество в отношении объектов социально-культурной сферы, созданных в рамках концессионных соглашений с РФ, на срок до 10 лет, но не более срока действия соглашений).

С 2023 года предложено освободить от налога на прибыль организации, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сэкономленные средства организации должны направить на создание и внедрение эффективной и безопасной системы обращения с отходами.

По данным Смольного, в Петербурге принято и реализуется 88 региональных мер поддержки предприятий и жителей, которые должны поддержать занятость населения и обеспечить предприятия необходимым объемом оборотных средств.

«В рамках Оперативного штаба прорабатываются также точечные меры поддержки. Первоочередные меры были приняты нами на 2022 год. Учитывая их эффективность, они могут быть продлены. Прежде всего — налоговые преференции для бизнеса и населения», — сказал губернатор Александр Беглов.