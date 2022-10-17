Москва, , 15:13 — REGNUM У китайского автопрома не осталось конкурентов в сегменте дешевых автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что экспорт автомобилей из КНР вырос на 55,5% в годовом исчислении до 2,11 млн единиц за первые девять месяцев 2022 года.

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«Как ни странно это выглядит, но основным покупателем китайских авто выступают США, второе место занимает Мексика, а третье — Иран. Китайский автопром идет проторенной японцами и южнокорейцами дорогой — постепенно повышает качество, обыгрывая конкурентов в цене, – сказал Сафонов. — Китай, в отличие от европейских производителей, имеет сейчас карт-бланш на более дешевые сталь, алюминий и, безусловно, энергоносители. Таким образом, в 2023 год он вступит в более выгодном положении, что позволит ему и далее развивать свой экспорт, прежде всего в развивающихся странах. Пожалуй, им в дешевом сегменте конкурентов нет, а премиальный сегмент в ближайшее время из-за дороговизны жизни также станет для них достижим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за девять месяцев 2022 года было экспортировано более 1,69 млн легковых автомобилей.

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