Минск, 17 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из России в Белоруссию прибудет военная техника и вооружение. Об этом 17 октября сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

mil.ru Российские танки

«Общая численность к прибытию в Белоруссию составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин — прим. ИА REGNUM) и до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм», — написал он в Twitter.

Он пояснил, что развертывание региональной группировки войск было обусловлено тем, что в текущих условиях военно-политической обстановки большинство предложений белорусского министерства обороны о необходимости диалога с западными партнёрами и снятия напряжённости «под различными предлогами приняты не были».

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развёртывании региональной группировки войск. Такое решение было принято в связи «с обострением на западных границах Союзного государства». Основа этой группировки — армия, вооружённые силы Белоруссии.