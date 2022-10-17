Рига, , 15:12 — REGNUM

Рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

В понедельник, 17 октября, в Люксембурге проходит двухдневная встреча министров сельского хозяйства и рыболовства стран Евросоюза, на которой планируется принять политическое соглашение о возможностях рыболовства в Балтийском море в 2023 году. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

24 августа 2022 года Европейская комиссия обнародовала свои предложения по квотам на рыбный промысел в Балтийском море, которые будут распределены между странами ЕС.

Как отметили накануне встречи в Министерстве земледелия Латвии (занимаются и вопросами рыболовства — прим. ИА REGNUM), Латвия выступает с позиции, что возможности для рыболовства должны быть разрешены в максимальном объеме, поскольку рыбоперерабатывающий сектор страны сильно зависит от регулярных поставок сырья из Балтийского моря.

«Для Латвии очень важны возможности промысла салаки и кильки, так как объем квот на их вылов в Балтийском море и Рижском заливе существенно влияет на переработку рыбы и занятость в отрасли. Большая часть улова перерабатывается на латвийских предприятиях, которые производят экспортную продукцию с высокой добавленной стоимостью», — заявил накануне поездки министр земледелия Каспар Герхардс.

Как отмечает издание, желание Латвии может не получить поддержки в других странах ЕС. Несмотря на меры, которые были приняты с 2019 года, ситуация с рыбными запасами в море до сих пор не улучшилась. Состояние популяции промысловой рыбы в западной части Балтийского моря даже ухудшилось, а биомасса популяции в 2021 году упала до исторически самого низкого уровня.

Поэтому Еврокомиссия проявляет осторожность и предлагает сохранить текущие правила вылова и все дополнительные меры. Так, ЕК предложила сократить вылов балтийской кильки на 20%, на что Латвия явно не готова согласиться.