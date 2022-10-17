Осло, 17 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В понедельник 17 октября норвежская полиция сообщила, что задержала четырех граждан России по подозрению в незаконной съемке секретных объектов за несколько дней до того, как взяла под стражу еще двух граждан РФ, предположительно владевших беспилотниками, как передает агентство Reuters.

Флаг Норвегии

В последние недели Норвегия усилила меры после ряда случаев обнаружения беспилотников вблизи объектов нефтегазовой инфраструктуры, а также после утечки газа в газопроводах «Северный поток» у берегов Швеции и Дании.

«Мы видим последствия новой ситуации с безопасностью в Норвегии, — сказала на пресс-конференции министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель. — Мы не можем исключать будущих происшествий».

Ранее полиция страны сообщила, что 13 октября на пограничном контрольно-пропускном пункте задержала мужчину с гражданством России и Израиля, у которого в машине находились беспилотники, а 14 октября в аэропорту города Тромсё был обнаружен еще один гражданин РФ, при котором находился дрон и камеры.

В заявлении полиции округа Нурланн от 17 октября сообщается о задержаниях трех мужчин и одной женщины 11 октября. По словам представителей полиции, из автомобилей этих людей были изъяты камеры и многочисленные фотоматериалы, но не беспилотники.

14 октября суд санкционировал содержание четырех подозреваемых под стражей в течение недели.