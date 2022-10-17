Луганск, , 15:12 — REGNUM Киевский режим начал осознавать необходимость сдачи Артемовска, некоторые подразделения ВСУ уже перебазируются на другие позиции. Об этом 17 октября сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Есть данные, что отдельные подразделения из Артемовска сначала перебазировались на окраины, а потом, по данным людей, которые там живут, что отдельные подразделения перебазируются на другие позиции. Поэтому я думаю, что там (в Киеве) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, еще неизвестно», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Мирошник уточнил, что сложной остается обстановка в Сватово, с городом нет постоянной связи, информация оттуда приходит с опозданием.