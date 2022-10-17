Москва, 17 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Введение в России акциза на сладкие газированные напитки будет стимулом для повышения деловой активности в импортозамещении пищевой промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила заместитель руководителя департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Дарья Швандар, комментируя соответствующие планы российских властей.

Peggy Marco Бутылки лимонада

«Сладкие газированные напитки относятся к традиционной группе потребления жителей РФ. Культура их употребления сформировалась в советский период и характеризовалась как элемент праздничного застолья. Продуктовая линейка базировалась на простой технологии производства; основной состав включал воду, натуральный сироп, натуральный краситель, двуокись углерода, консервант — лимонную кислоту. Советский ГОСТ обеспечивал возможность массового производства и гарантию качества, в том числе с учетом исследований НИИ питания. Дифференциация цен в пределах 10 копеек за бутылку «Ситро», «Буратино», «Дюшес» до 25 копеек за «Байкал» и «Тархун» была обусловлена рецептурой», — напомнила она.

По ее словам, современная экономическая ситуация дала возможность российским производителям сладких газированных напитков заполнить высвободившуюся нишу после ухода известных брендов крупных транснациональных корпораций. Тем более что культура потребления за последние 30 лет изменилась в сторону ежедневного употребления газировки, чему способствовал массовый маркетинг компаний-производителей.

«Аргументы Минфина России в пользу введения акциза на газировку в размере 7 рублей с 1 литра обоснованны. Современные жители РФ страдают избыточным весом, ведут малоподвижный образ жизни и имеют склонность к диабету, — констатировала эксперт. — Сладкие газированные напитки по российскому ГОСТ или ТУ могут включать, кроме традиционных ингредиентов, несколько видов консервантов, подсластителей-заменителей сахара, спектр красителей, ароматизаторы, идентичные натуральным, упаковку не только из стекла, но и из пластика или алюминия. Это снижает качество продукции. Но производители сладких газированных напитков лоббируют свои интересы через деятельность отраслевых союзов в области налогового регулирования. Это тоже обоснованно. Ведь именно они насыщают рынок продукцией отечественного производства, обеспечивают рабочие места и платят налоги. По законам рынка, акциз будет заложен в цену готового продукта и ляжет на плечи потребителей. Из-за этого возможно снижение спроса на газировку в будущем».

По ее словам, наиболее целесообразным решением является нормативно-правовое стимулирование повышения доли локализации в производстве сладких газированных напитков за счет импортозамещения всех рецептурных ингредиентов.

«Простыми словами, сиропы, консерванты, красители, ароматизаторы, упаковка, маркировка должны производится в России. Поэтому сейчас самое время для введения акциза как стимула для повышения деловой активности в импортозамещении пищевой промышленности», — подытожила Швандар.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что маржинальность российского рынка сладкой газировки рынка сохранится на уровне 30-40%.