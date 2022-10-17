Донецк, , 15:11 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населённый пункт Александровка подверглись обстрелам со стороны бандеровских формирований. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Александровки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 14:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Помимо того, уточняется, что в 14:57 киевские нацисты выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».