Рига, , 15:11 — REGNUM

Перевязка пациенту в травматологическом отделении Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

Шоком для пациента завершился его визит к семейному врачу в Латвии — тот предложил после операции приходить к нему на перевязку со своими бинтами. Об этом скандальном случае Гатис Круминьш рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сейчас 2022 год. Семейный врач на перевязку после операции требует приходить со своими материалами», — возмущен мужчина, сопроводивший свой текст множеством восклицательных знаков. Он добавил, что в итоге принес бинт Mollelast Haft и упаковку стерильных салфеток.

В комментариях к публикации жители Латвии не скрывают возмущения случившимся и признают, что случай похож на реальную ситуацию в национальном здравоохранении.

«У меня семейный врач, к которой я хожу только потому, что минздрав не позволяет мне идти напрямую к куче специалистов с реальными болезнями без направления от семейного врача. Это отвратительно, дебильно и вообще издевательство», — пишет один. Второй добавляет: «Когда веду ребенка к реабилитологу, на массаж и так далее, всегда должна быть с собой одноразовая простынка».

На комментарий о возможности сменить семейного врача автор поста ответил, что это единственный семейный врач поблизости.