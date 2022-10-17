Верещагино, Пермский край, 17 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассмотрел дело о хищении компьютерного оборудования для майнинга стоимостью 4 млн рублей, сообщили 17 октября в Уральской транспортной прокуратуре.

МВД Ворованное оборудование для майнинга

Установлено, что в феврале 2021 года 41-летний мужчина со своим знакомым проникли в техническое помещение Верещагинской дистанции пути и украли дорогостоящее оборудование. Злоумышленники планировали использовать похищенное для майнинга криптовалюты. Помещение было предоставлено владельцу техники для временного хранения.

Суд назначил фигуранту уголовного дела четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. В отношении соучастника дело было выделено в отдельное производство. По нему ранее вынесен обвинительный приговор.