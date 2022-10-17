Тбилиси, 17 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Лело» выступают за создание в стране антикоррупционного агентства. Об этом 17 октября заявила на брифинге секретарь партии Саломе Самадашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Она заявила, что коррумпированность относится главным образом к правящей партии «Грузинская мечта». «Лело» внесла соответствующий законопроект еще год назад. Напомнить о нём решили после гибели девочки в фонтане из-за удара током.

«Уже 5 дней общество, страна, город скорбят о жизни погибшего ребёнка, ставшего жертвой. Жертвой, как и ряд других людей, того главного зла, от которого страдает общество — это проблема коррупции», — сказала Самадашвили.

Напомним, девочку в Тбилиси ударило током 13 октября, когда она залезла в фонтан в тбилисском парке Ваке после капитального ремонта. Девочка скончалась в больнице. Лидеры оппозиции сразу стали требовать, чтобы Каладзе ушёл в отставку. Они заявляют, что мэр якобы создал коррупционные схемы в строительстве, а потому в трагедии нужно винить его, а не подрядчика, осуществлявшего ремонт.