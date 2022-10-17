Москва, , 15:10 — REGNUM Из-за падения курса иены в Японии в основном страдают отрасли промышленности, зависящие от импорта комплектующих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил профессор департамента экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Иван Петров. Так он прокомментировал информацию о том, что иена упала по отношению к доллару до самых низких с 1990 года показателей.

Японская иена Businesstimes.com.sg

«Падение иены при сдерживании учетной ставки свидетельствует о целенаправленных действиях по поддержанию экспортоориентированных отраслей и ограничению импорта, — сказал Петров. — Но столь глубокое падение обусловлено потерей контроля над экспортно-импортной политикой, в том числе в результате санкций против России. В основном в Японии от падения курса иены страдают отрасли промышленности, зависящие от импорта комплектующих. Для улучшения экономической ситуации Япония снимает ограничения для привлечения туристов в страну. Эта мера с системой точечной поддержки импортозависимых отраслей позволит минимизировать урон экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что девальвация иены негативно скажется на покупательной способности жителей Японии.

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