Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге признали виновным и приговорили к лишению свободы Александра Красавина, который решил избавиться от бывшей супруги и необходимости платить за свою дочь алименты, наняв знакомого для убийства бывшей жены, сообщили 17 октября в пресс-службе городской прокуратуры.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

55-летний Красавин решил устранить свою бывшую супругу в 2020 году. Как доказало следствие в суде, мужчина заплатил 500 тыс. рублей аванса своему знакомому, чтобы тот убил женщину. Однако исполнитель решил не выполнять заказ, а сообщил о нем полиции. В результате женщину удалось спасти, а злоумышленника — задержать.

«С учетом позиции государственного обвинения суд признал Красавина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

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