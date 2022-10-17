Москва, , 15:09 — REGNUM Нестабильность экономики США будет приводить к снижению курса криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«Основной спрос на биткоин генерировался в течение весны и начала осени 2022 года в России в виду ухода основных международных платёжных систем. В условиях запрета на использование жителями РФ криптокошельков спрос на биткоин и другие криптовалюты будет падать, что так же, как и нестабильность экономики США, будет приводить к снижению их курса, — сказал Хачатурян. — Из-за усложнения экономической ситуации в США и падения спроса на криптовалюты со стороны России курс биткоина по итогам 2022 года может снизиться до показателей 16-17 тысяч долларов за один биткоин».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ужесточение политики ФРС США оборачивается снижением вложений в такие рисковые активы, как биткоин.

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